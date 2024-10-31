ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Amerika Birleşik Devletleri, Rus ekonomisini hedef almaktan vazgeçmiyor. ABD, Rusya'ya karşı aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden yüzlerce kişi ve kuruluş hakkında yeni yaptırım kararı aldı.

ABD Maliye ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Rusya ile bağlantılı 400 kişi ve kuruluşa yaptırımlar getirildi.

Son yaptırımların, aralarında Türkiye, Hindistan, Çin, İsviçre ve Tayland'ın da olduğu toplam 17 ülke ve yargı bölgesindeki kişi ve 'yaptırımlardan kaçınma ağını' hedef aldığı savunuldu.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi, Rusya'ya karşı son yaptırımları bağlamında, Türkiye’deki 14 kuruluş ve 9 kişiyi de yaptırım listesine ekledi.

Söz konusu kişi ve kuruluşların 'Rusya'nın askeri harekâtını desteklemek için Rus son kullanıcılar adına gelişmiş silah, parça ve mühimmat tedarikini kolaylaştırdıkları' iddiasıyla listeye alındıkları belirtildi.

Açıklamaya göre, Rusya'nın 'tedarik çabalarını sekteye uğratmak niyetiyle yapılan bu hamle, Türkiye hükümeti ile kapsamlı müzakerelerin ardından' geldi. Açıklamada, "Birleşik Devletler, ABD, Türk ve uluslararası mali sistemleri korumak için tüm gerekli önlemleri almaya bağlıdır" denildi.