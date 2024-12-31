ABD'den Şam'a resmi ziyaret

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ABD'nin Suriye İşlerinden Sorumlu Temsilcisi Daniel Rubinstein ve beraberindeki heyet Suriye'ye sürpriz ziyarette bulundu. Amerikan heyeti yeni HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Hasan Şibani'yle bir araya geldi.

ABD’nin Suriye’ye azınlıklara yönelik şiddet konusunda endişelerini dile getirdiği ve derhak durdurulması için Şibani’ye çağrı yaptığı bildirildi.

ABD’nin Suriye büyükelçiliğini hesabından yapılan açıklamada da Şam’daki geçici hükümetle ülkedeki güvenlik ve siyasi durumun ele alındığı aktarıldı. Yeni yönetime direktifler verildi.

Amerikan yetkilileri, toplantıda Suriye'deki Amerikan vatandaşlarının korunmasının da önemini vurguladı. İran'ın Suriye'ye geri dönme girişimlerine karşı durulması gerektiği konusunda da uyardı.

Açıklamada ayrıca IŞİD'e karşı verilen mücadelenin devam ettirilmesinin önemine de değinildi. IŞİD’in yeniden yapılanmasının engellenmesi gerektiği ifade edildi.