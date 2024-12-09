ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması

Suriye'de, HTŞ önderliğindeki gruplar Şam'a girdi. Suriye ordusu yaptığı açıklamayla ülkedeki Beşşar Esad yönetiminin son erdiğini duyurdu. Böylece ülkede Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı son buldu. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, seçilecek yeni hükümetle çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. İsmini gizli tutan üst düzey bir ABD yetkilisi, Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getirdi.

ABD'li yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi.

ABD İLE HTŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ABD'li yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin "ABD çıkarları" önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.