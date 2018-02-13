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ABD’den Türkiye açıklaması: Farkındayız

Türk ordusu Afrin'de başarı üstüne başarı kazanırken Amerika'nın tedirginliği iyice arttı. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Perşembe günü Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde Afrin harekatı ile ilgili konuştu. Tillerson, "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz ama Suriye'nin kuzeyindeki durumdan endişeliyiz" dedi.

ABD’den Türkiye açıklaması: Farkındayız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt’te IŞİD Karşıtı Koalisyon toplantısında, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Tillerson, bölgedeki son durumdan ötürü endişeli olduğunu ifade ederken, “Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlıyoruz” diye konuştu.

Tillerson IŞİD’le mücadelenin hala devam ettiğini belirtirken, “Suriye’de özgürleştirilen bölgeler için 200 milyon dolarlık ek bütçe ayırıyoruz” diye konuştu.

PENTAGON SKANDAL KARARI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan dün yapılan açıklamada ABD’nin 2019 bütçesinde YPG/PKK’lı teröristlerin eğitilmesi için 300 milyon dolar ödenek ayrıldığı duyurulmuştu.

ÇAVUŞOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, ABD’nin verilen sözleri tutmadığını ifade etmiş ve ABD-Türkiye ilişkileri “Ya düzelecek ya da ilişkiler tamamen bozulacak” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #abd #türkiye #Rex Tillerson
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