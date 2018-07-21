Amerika, İran'a yönelik ambargoya Türkiye'yi de dahil etmek hedefiyle baskıları arttırdı. Dün Ankara'ya gelen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısında işadamlarını tehdit etti. İran’la ticarete devam eden işadamlarının mercek altına alınacağını söyleyen ABD'li bakan "Uymazsanız, gereğini yaparız" mesajı verdi.

Türkiye’ye geldiler, istediklerini alamadılar…



Amerika İran’a uyguladığı ambargo kapsamında Tahran’ın petrol ve doğalgaz ihracı yaptığı ülkeleri ikna etmeye çalışıyor.



Bu kapsamda Türkiye’ye de baskı yoğunlaştırıldı.



ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea Türkiye’de Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığından Türk yetkililerle görüştü.



ABD’li heyet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde de işadamları ile buluştu. Aydınlık’ın haberine göre, görüşmede Amerikalı bakan yardımcısı Billingslea, işadamlarını tehdit etti.



Tehdide karşı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sözleri ise dikkat çekti.



Uzmanlar Amerika’nın yaptırımlarına karşı Ankara-Tahran hattında atılması gereken adımları sıraladı.



Ulusal Kanal Derin Mevzu programına katılan Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, geçmişte uygulanan takas rejimini hatırlattı.





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