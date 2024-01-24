ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı.

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti:

- Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var.
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# abd # türkiye f 16 alımı
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