ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım paketi! Peki bu pakette neler var? İşte detayları...

ABD’den Ukrayna'ya “Patriot” yardımı ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde askeri yardım paketi açıkladı.

PEKİ BU PAKET NELERİ KAPSIYOR?

Savunma Bakanlığı (Pentagon) da paketin, başta Patriot hava savunma sistemleri ve Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat olmak üzere mayın temizleme ekipmanları, topçu ve tank mühimmatı ile birçok farklı çap ve büyüklükte silah mühimmatı gibi bir dizi yardımı içerdiğini bildirdi. ABD, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 43 milyar doların üzerinde askeri yardım sağladı.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI NASIL BAŞLAMIŞTI?

Putin, geçen yıl 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı başladı. Başlattığı "özel askeri operasyonun" gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

Putin, "Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." dedi.