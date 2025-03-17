ABD’den Yemen’de Husi liderlerine saldırı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda Husi liderinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Waltz, ABC News kanalında katıldığı programda, saldırıların önceki ABD yönetimlerinden farklı olduğunu belirterek, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak." dedi.

"İRAN, KÜRESEL TİCARETİ TEHDİT EDİYOR"

Husilerin yalnızca ABD savaş gemilerini değil, küresel ticareti de hedef aldığını vurgulayan Waltz, İran’ın stratejik deniz yollarını kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.

ABD’nin İran’ın nükleer silahlanmasına karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu belirten Waltz, “Ya bu programdan tamamen vazgeçerler ya da ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalırlar.” ifadelerini kullandı.

HUSİLERDEN MİSİLLEME TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Buna karşılık Husi lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği saldırılara misilleme yapacaklarını belirtti. Husiler, “ABD’ye ait uçaklar ve savaş gemileri artık hedefimizde.” diyerek Washington’ı uyardı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana başta olmak üzere birçok kente düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin ise yaralandığını duyurdu.