AB'de diplomasi yok, sadece baskı var: Hem Hürmüz açılsın istiyorlar hem yaptırım dayatıyorlar!

Batı Asya'da ticaretin aksamaması için Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını isteyen Avrupa'nın, bölgenin en kritik ülkesi İran'ı izole etmeye çalışması kendi içindeki stratejik çelişkiyi gözler önüne seriyor. Avrupa'nın diplomasi yerine yaptırım dilini seçmesi, istikrar beklentilerini boşa düşürüyor.

Simge Sarıyar
AB'de diplomasi yok, sadece baskı var: Hem Hürmüz açılsın istiyorlar hem yaptırım dayatıyorlar!
Yayınlanma:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Berlin'de Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) temsilcileriyle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Tahran'a yönelik politikalara değinen Von der Leyen, "Yaptırımların kaldırılması için çok erken" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Avrupa'nın bölgedeki ekonomik beklentileri ile eylemleri arasındaki tutarsızlığı ve uygulanan izolasyon politikasının çıkmazlarını yeniden gündeme getirdi.

HEM GEÇİŞ İSTİYORLAR HEM YAPTIRIM DAYATIYORLAR!

Avrupa Birliği, küresel ticaretin ana damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve Batı Asya'daki çatışmaların son bulmasını kendisi için bir "varlık-yokluk" meselesi olarak tanımlıyor. Ancak Brüksel yönetimi, bu beklentiye rağmen bölge istikrarının kilit aktörü İran'ı tamamen izole etmeyi hedefleyen adımlar atmaktan geri durmuyor. Von der Leyen'in insan hakları ihlallerini öne sürerek yaptırımları "tetikleyici" bir unsur olarak savunması, diplomatik çözüm kanallarının bizzat AB tarafından tıkandığını gösteriyor.

İRAN'I YOK SAYARAK TİCARET KURTARMA HAYALİ!

Berlin'deki basın toplantısında söz alan CDU/CSU parlamento grubu başkanları Jens Spahn ve Alexander Hoffmann, Avrupa'nın rekabet gücünü artırma, bürokrasiyi azaltma ve Alman ekonomisini büyütme hedeflerini anlattı. Ancak bu "güçlü ekonomi" vizyonu, Avrupa'yı çevreleyen coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen dış politika tercihleriyle doğrudan çakışıyor. AB liderleri, kıtanın refahı için bölgesel ticaretin kesintisiz sürmesini talep ederken, bu istikrarı sağlayacak en önemli mekanizma olan "yapıcı diplomasiyi" tamamen rafa kaldırıyor.

Bu çelişkili tutumun yansımaları, bugün akşam saatlerinde Başbakan Friedrich Merz ile gerçekleştirilecek görüşmede de Alman ekonomisi ve güvenlik politikaları ekseninde masaya yatırılacak. Avrupa başkentleri; İran'dan savaşın bitmesini, ticaret yollarının güvenli kalmasını ve iç politikalarını değiştirmesini aynı anda bekleyerek gerçekçilikten uzak bir "Avrupa" vizyonu çiziyor.

Elindeki tek aracı "yaptırım" olan ve diplomasiyi yalnızca bir ödül-ceza mekanizmasına indirgeyen Avrupa'nın, çok kutuplu günümüz denkleminde bölge aktörlerini ikna etmesi mümkün görünmüyor.

Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 46 şüpheli adliyeye sevk edildiHalfeti Belediyesine yönelik operasyonda 46 şüpheli adliyeye sevk edildiGündem
Kene vakası can aldı: Tokat'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybettiKene vakası can aldı: Tokat'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iran Ursula von der Leyen avrupa birliği hürmüz boğazı
Günün Manşetleri
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Tahran’da okul müdürü ve öğretmenler o günü anlattı
İstanbul’da iki ilçede orman yangını...
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
Çok Okunanlar
BİM'de bahar temizliği kampanyası! BİM'de bahar temizliği kampanyası!
Adana ve çevresi için alarm! Adana ve çevresi için alarm!
En yüksek faiz oranı hangi bankada? En yüksek faiz oranı hangi bankada?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?