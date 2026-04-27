Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Berlin'de Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) temsilcileriyle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Tahran'a yönelik politikalara değinen Von der Leyen, "Yaptırımların kaldırılması için çok erken" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Avrupa'nın bölgedeki ekonomik beklentileri ile eylemleri arasındaki tutarsızlığı ve uygulanan izolasyon politikasının çıkmazlarını yeniden gündeme getirdi.

HEM GEÇİŞ İSTİYORLAR HEM YAPTIRIM DAYATIYORLAR!

Avrupa Birliği, küresel ticaretin ana damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve Batı Asya'daki çatışmaların son bulmasını kendisi için bir "varlık-yokluk" meselesi olarak tanımlıyor. Ancak Brüksel yönetimi, bu beklentiye rağmen bölge istikrarının kilit aktörü İran'ı tamamen izole etmeyi hedefleyen adımlar atmaktan geri durmuyor. Von der Leyen'in insan hakları ihlallerini öne sürerek yaptırımları "tetikleyici" bir unsur olarak savunması, diplomatik çözüm kanallarının bizzat AB tarafından tıkandığını gösteriyor.

İRAN'I YOK SAYARAK TİCARET KURTARMA HAYALİ!

Berlin'deki basın toplantısında söz alan CDU/CSU parlamento grubu başkanları Jens Spahn ve Alexander Hoffmann, Avrupa'nın rekabet gücünü artırma, bürokrasiyi azaltma ve Alman ekonomisini büyütme hedeflerini anlattı. Ancak bu "güçlü ekonomi" vizyonu, Avrupa'yı çevreleyen coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen dış politika tercihleriyle doğrudan çakışıyor. AB liderleri, kıtanın refahı için bölgesel ticaretin kesintisiz sürmesini talep ederken, bu istikrarı sağlayacak en önemli mekanizma olan "yapıcı diplomasiyi" tamamen rafa kaldırıyor.

Bu çelişkili tutumun yansımaları, bugün akşam saatlerinde Başbakan Friedrich Merz ile gerçekleştirilecek görüşmede de Alman ekonomisi ve güvenlik politikaları ekseninde masaya yatırılacak. Avrupa başkentleri; İran'dan savaşın bitmesini, ticaret yollarının güvenli kalmasını ve iç politikalarını değiştirmesini aynı anda bekleyerek gerçekçilikten uzak bir "Avrupa" vizyonu çiziyor.

Elindeki tek aracı "yaptırım" olan ve diplomasiyi yalnızca bir ödül-ceza mekanizmasına indirgeyen Avrupa'nın, çok kutuplu günümüz denkleminde bölge aktörlerini ikna etmesi mümkün görünmüyor.