İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Fransa, İngiltere, Almanya dışişleri bakanları ve AB Dış Politika Sorumlusu Mogherini arasında nükleer anlaşması üzerinde gerçekleşen toplantı sona erdi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarına ilişkin bildiriyi dünya kamuoyuna duyurdu.



Bildirinin satırbaşları şu şekilde:

Toplantıya katılan tüm taraflar, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 kararıyla onaylanıp büyük bir diplomatik kazanım olarak bilinen nükleer anlaşmanın eksiksiz bir şekilde yürütülmesi üzerinde mutabık kaldılar.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesi dolayısıyla üzgün olduğumuzu bildirerek İran’a karşı uygulanan nükleer yaptırımların kaldırılması ile bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkilerin anlaşmada yer aldığı gibi sürdürülmesi yönünde fikir birliğine vardık.



Taraflar ayrıca aşağıda yer aldığı gibi İran ile teknik konuları sıkıştırılmış bir şekilde masaya yatırmaya karar verdi:

- İran ile ekonomik ilişkilerin korunması

- İran’ın petrol, sıvılaştırılmış gaz ürünleri ile petrokimya ürünlerinin satışına devam edilmesi

- İran ile bankacılık ilişkilerini ileriye taşımak

- İran ile deniz, kara ve demiryolu taşımacılık alanındaki ilişkileri geliştirmek

- İran’da daha fazla yatırım yapmaya destek vermek

Taraflar ek olarak bir kez daha nükleer anlaşmanın tüm alanlarda yapıcı bir şekilde uygulanması için kararlı olduğunu bildirerek bu yöndeki diyaloglarını anlaşmanın diğer taraflarıyla da sürdüreceğine karar verdi.





Yakup Aslan/ Tahran

ulusal.com.tr