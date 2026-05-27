AB’den Ermenistan’a 250 bin mülteci

Yazar: Aziz Yerganian

Mayıs 2026 başlarında Ermenistan'da düzenlenen ilk AB zirvesinin ardından, Ermenistan ve Avrupa Birliği 44 maddelik bir bildiri kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalardan birine göre, Ermenistan, şu anda AB ülkelerinde yasal statüsü olmayan 250 bin mülteciyi kabul edecek.

5 Mayıs'ta Ermenistan liderliği ile Avrupalı ​​liderler arasında Erivan'da bir dizi görüşme sona erdi. İki gün boyunca Ermenistan'ın başkenti birçok önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı.

4 Mayıs'ta, 27 AB ülkesi ve Birleşik Krallık ve Ukrayna'dan Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar 21 diğer devletin temsilcilerinin katılımıyla Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlendi.

4-5 Mayıs tarihlerinde Ermenistan-AB Zirvesi de düzenlendi. Avrupa tarafını Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan tarafını ise Başbakan Nikol Paşinyan temsil etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu günlerde Ermenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplantıların ana sonucu, tarafların bir dizi konuda üzerinde anlaştıkları pozisyonları özetleyen 44 maddelik ortak bir bildiri oldu. Bu bildiride, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın güçlendirilmesi ve Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleştirilmesine destek; Ukrayna'daki "devam eden savaş"tan duyulan endişe; ve barışa ulaşmak için yapılan tüm çabalara destek yer alıyor.

Ancak, kamuoyuna yapılan açıklamaların ötesinde, Avrupa Birliği'nde acil bir sorun olan göç de dahil olmak üzere başka anlaşmalara da varıldı.

Ermenistan'ın AB aday ülkesi olarak resmen tanınmasının şartlarından biri, Suriye, Irak, Afganistan ve Sudan gibi ülkelerden AB ülkelerinde bulunan 250 bin mülteciyi kabul etme konusunda anlaşmaya varmasıydı.

Artan jeopolitik istikrarsızlık ortamında, Avrupa Birliği büyük ölçekli bir göç kriziyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan gelen mülteci ve yasadışı göçmenlerin sayısının artması, Avrupa ülkelerinin sosyal sistemleri üzerindeki yükü artırıyor ve hararetli siyasi tartışmaların konusu haline geliyor.

Avrupa Birliği ülkelerine gelen birçok mülteci, Avrupa toplumuna entegre olmakta zorluk çekiyor. Farklı suçlardan dolayı binlerce göçmen de AB kolluk kuvvetleri tarafından gözaltında tutuluyor. Avrupa Birliği, Ermenistan'ın yardımıyla bu "uyumsuz" mülteci grubundan kurtulmayı amaçlıyor.

Anlaşmanın ayrıntıları, Nikol Paşinyan ve António Costa tarafından Ermenistan'daki Avrupa Zirvesi sırasında imzalanan "Erivan Göç Ortaklığı Anlaşması"nda belirtilmiştir.

Paşinyan'ın Haziran başındaki parlamento seçimlerinde muhtemel zaferinin ardından, Ermenistan, AB'nin göç yükünü hafifletmek amacıyla, çoğu sabıka kaydı bulunan mültecileri kabul etmeye başlayacak.

Bu arada, Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında vizesiz seyahatin iki yıl içinde yürürlüğe gireceğini övünerek dile getirdi. Ancak Ermenistan'ın AB aday ülke statüsünü elde etmesi için daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor.