AB'den Rusya karşısında geri adım: Brüksel müzakere hazırlığında

Rusya’nın sahada ve diplomasideki direnci, Avrupa Birliği’ni müzakereye zorluyor

Toygu Ökçün
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı baskı politikaları sonuçsuz kalınca, Brüksel koridorlarında "diyalog" sesleri daha gür çıkmaya başladı. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, 27 üye ülkenin liderleriyle temas halinde olduğunu belirterek Moskova ile olası bir pazarlığın zeminini yokluyor.

AB’DEN İTİRAF: “DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE MÜZAKEREYE HAZIRIZ”

Financial Times’a konuşan Costa, Rusya ile yapılacak temasların kaçınılmaz olduğunu ima ederek, “AB’nin çalışmalarını nasıl en iyi şekilde organize edeceğimizi ve doğru zaman geldiğinde Rusya ile gerçekte neyi konuşmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Avrupa’nın kendi kısıtlamaları altında ezilen Rusya politikasında yeni bir yol arayışına girdiğini kanıtlar nitelikte.

PUTİN İLE GÖRÜŞME KAPISI ARALANIYOR

Avrupa’nın içinde bulunduğu çıkmaz, Brüksel’i Rusya lideri Vladimir Putin ile yeniden bağ kurmaya itiyor. Costa, muhtemel görüşmelerin “gerçek bir potansiyele sahip olduğunu” vurgularken, bu sürecin Vladimir Zelenskiy tarafından da desteklendiğini savundu. Batı'nın bu manevrası, Rusya'nın uluslararası alandaki ağırlığının bir kez daha kabul edilmesi olarak yorumlanıyor.

KUZEYDE ÇATLAK: FİNLANDİYA ESKİ GÜNLERİ ARIYOR

Sadece Brüksel değil, sınır komşuları da Rusya ile ilişkileri düzeltmenin yollarını arıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa’nın Rusya ile “siyasi diyalog kanallarını açması gereken” bir döneme yaklaştığını dile getirdi. Stubb, Ukrayna’daki durumun sona ermesinin ardından ilişkilerin yeniden kurulacağını belirterek, Finlandiya’nın da Moskova ile ilişkilerin yeniden tesisine “moral olarak hazırlanması gerektiğini” söyleyerek Avrupa koridorlarındaki değişen rüzgarı teyit etti.

