ABD'li eski yetkiliden İran'daki ilkokul katliamına skandal savunma: "Yaşasalardı burka giyeceklerdi"

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın sunduğu programda, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybetmesine neden olan ilkokul saldırısı, yayın sırasında tartışıldı.

"İKİYÜZLÜLÜK OLUR"

Programa konuk olarak katılan eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü ve lobici Matthew Aaron Schlapp, saldırıya ilişkin değerlendirmelerinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Schlapp, gerçekleştirilen bu saldırının ölen kadın ve çocuklara zarar verdiğini söylemenin ikiyüzlülük olacağını ifade etti.

Açıklamalarının devamında İran toplumunu "barbar" olarak nitelendiren Schlapp, ölen kız çocuklarının hayatta kalsalardı "burka içinde yaşayacaklarını" ve "kariyer seçme özgürlüklerinin olmayacağını" söyledi.