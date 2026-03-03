ABD'li gazeteci Carlson'dan çarpıcı iddia: ''Mossad Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planladı''

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, sunduğu "The Tucker Carlson Show" adlı programda İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin iddialarda bulundu. Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının yakalanarak gözaltına alındığını öne sürdü.

İsrail'in Körfez ülkelerini kendisine rakip olarak gördüğünü belirten Carlson, Tel Aviv yönetiminin kaos ve kargaşa ortamı yaratarak bu ülkelere zarar vermeyi amaçladığını savundu. Carlson, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir."

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ASKERİ ÇATIŞMALAR

Washington ve Tahran yönetimleri arasında diplomatik müzakereler sürerken, İsrail ve ABD 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri bir saldırı başlattı. İran ordusu bu operasyona, İsrail'in yanı sıra ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki belirli hedefleri vurarak karşılık verdi.

ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Sivil kayıplara ilişkin resmi açıklama yapan İran Kızılayı, ülkeyi hedef alan bombardımanlarda 555 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu.