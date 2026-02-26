ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan olası ABD-İran savaşı ve İsrail açıklaması

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, gündemdeki olası ABD-İran savaşının arkasında İsrail'in taleplerinin yattığını öne sürdü. Amerikan medyasını da eleştiren Carlson, basının halkı bilgilendirmek yerine propaganda yaptığını savundu.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, olası bir ABD-İran savaşı ihtimaline ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.  İsrail'in Amerikan siyasetindeki mevcut konumuna ve kamuoyunun değişen bakış açısına dikkat çeken Carlson, şu ifadeleri kullandı: "Herkes biliyor ki bu savaşı yapmamızın tek nedeni İsrail'in bunu istemesi. Bunun son şansları olduğuna inanıyorlar. Bu başkanlık dönemi, kayıtsız şartsız her iki taraftan destek alabilecekleri son başkanlık dönemi olacak. Thomas Massie'yi saf dışı bırakamazsınız ve bir noktada onun gibi düşünen bir ordu geliyor, çünkü herkes neler olduğunu görebiliyor. X'i kapatabilirsiniz, interneti kapatabilirsiniz, Büyük Britanya gibi yapıp İsrail'i protesto edenleri tutuklayabilirsiniz ama halkın tutumu beş yıl önceki haline geri dönmeyecek. Üzgünüm ve onlar da bunu biliyor."

AMERİKAN MEDYASINA "PROPAGANDA" ELEŞTİRİSİ

Carlson'ın eleştirilerinin hedefinde yalnızca siyasi dinamikler değil, Amerikan haber medyası da yer aldı. Basının asli görevinden uzaklaştığını belirten ünlü gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı: "Asıl şaşırtıcı olan şu ki; İsrail'e, tek müttefiki olan Amerikan haber medyası eşlik ediyor. Oysa medyanın görevi size gerçekleri söylemek ve neler olup bittiği konusunda bilgilendirmektir. Bunun yerine sizi apaçık yalanlar ve propaganda ile uyutmaya çalışıyorlar."

