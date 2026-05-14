ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda İran’a yönelik operasyonların bilançosunu paylaştı. Cooper, ABD ve İsrail'in İran'ın silah üretim tesislerine 1450'den fazla saldırı düzenlediğini; balistik füze, İHA ve deniz sanayi üslerinin %85'inden fazlasının imha edildiğini savundu. Cooper, İran'ın donanmasını yeniden inşa etmesinin "bir nesil" alacağını ileri sürdü.

Tahran'ın Gölgesi Hürmüz'ün Üzerinde

Yapılan devasa saldırılara rağmen Cooper, stratejik bir gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. İran'ın askeri kapasitesinin zayıfladığını iddia etse de Tahran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetinin sürdüğünü belirten Amiral şöyle konuştu:

"İran'ın boğazlar üzerinden ticareti durdurma yeteneği önemli ölçüde azaldı ancak sesleri çok yüksek ve bu tehditler, ticaret sektörü ve sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor."

Cooper, ABD'nin Boğaz’ı askeri güçle açma seçeneği olduğunu ancak bunun "politik bir karar" olduğunu söyleyerek topu siyasetçilere attı.

SENATO’DA BÜTÇE ÇATLAĞI: "NEYİ SAKLIYORSUNUZ?"

Oturumda sadece askeri durum değil, Washington’daki yönetim krizi de patlak verdi. Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin savaşı haklı çıkaran hukuki gerekçeleri Senato'dan sakladığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Bizden 1,5 trilyon dolarlık bir bütçeyi finanse etmemiz isteniyor ancak Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri olarak Adalet Bakanlığından bu savaşı haklı çıkaran ilgili görüşü görme talebimizi reddettiler. Eğer savaşın hukuki gerekçesini görmemize izin vermiyorlarsa, neyi saklıyorlar?"

MALİYET KONTROLDEN ÇIKTI

Pentagon yetkililerinin Kongre üyelerine verdiği bilgilere göre, ABD/İsrail-İran savaşının faturası her geçen gün ağırlaşıyor. Geçen ay 25 milyar dolar olan savaş maliyetinin, son güncellemeyle 29 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Bölgeden çekilme konusunda herhangi bir takvim sunamayan Pentagon, harcanan milyarlarca dolara rağmen bölgedeki İran etkisini kıramamakla eleştiriliyor.