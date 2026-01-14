ABD’li Senatör Graham’dan Türkiye ve Suriye’ye tehdit: "Akıllıca seçim yapın"

Suriye ordusunun Halep’te SDG’ye yönelik başlattığı operasyona, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın destekçilerinden Senatör Lindsey Graham’dan tepki geldi. Graham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye’ye yönelik tehditlerde bulundu.

Senatör Graham, açıklamasında Suriye ve Türkiye’nin ABD’nin müttefiki olarak tanımladığı SDG’ye karşı yürüttüğü harekâtın, Washington’dan güçlü bir karşılık doğuracağını belirtti. Graham, SDG’ye yönelik saldırıları kabul etmeyeceğini ve hoş görmeyeceğini ifade ederek iki ülkeyi doğrudan hedef aldı.

“GÜÇLÜ BİR TEPKİ DOĞACAĞINA İNANIYORUM”

Graham’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suriye hükümetine azınlıklara karşı insan hakları ihlallerinin hoş görülmeyeceği konusunda uyarıda bulunmasını onaylıyorum. En rahatsız edici olanı ise, Suriye ordusu güçlerinin ve Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar alıyor olmamdır; bu hareketin Amerika Birleşik Devletleri'nden güçlü bir tepki doğuracağına inanıyorum.”

Açıklamasının devamında SDG’ye verdiği desteği vurgulayan Graham, şu sözleri kullandı:

“Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini desteklesem de, IŞİD halifeliğini yok etmede ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü bir ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik pervasız bir saldırıyı asla hoş görmeyeceğim ve kabul etmeyeceğim.”

“AKILLICA SEÇİM YAPIN”

Senatör Graham, açıklamasının sonunda Türkiye ve Suriye’ye doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye hükümetine ve Türkiye’ye: Akıllıca seçim yapın.”