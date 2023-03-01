ABD'li Senatör Richard Black'den itiraf: "Amerika Suriye'nin ulusal servetini çaldı"

ABD'li eski Senatör Richard Black, Washington Schiller Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası bir konferansta, “Suriye Krizi Hakkındaki Gerçekler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Richard Black, Amerika'nın Suriye'nin ulusal servetini çaldığını itiraf etti.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını anlatan Black, "ABD yönetimi, Suriye’yi yıkmak için terörist grupları destekliyor ve Suriye’nin zenginliklerini çalıyor. Suriye halkını, temel yaşam malzemelerinden mahrum bırakan yaptırımlar uyguluyor.

Suriye halkını aç bırakmak ve donarak öldürmek istiyorduk. Bu çılgınlığın durdurulması gerekiyor.” dedi.

Dijital içerik üreticisi Kemosleb ise Black'in iddialarını gündeme taşıyarak Suriye'de yaşananlara dikkat çekti. Kemosleb, "El Kaide'yi destekleyenin Amerika olduğunu teyit eden bu Amerikalı uzmanın itiraflarını, Amerikalıların uydurduğu onca felaketi, onun sözlerinden dikkatle dinleyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: yenisafak.com.tr