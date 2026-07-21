ABD'li senatör Sanders'tan İsrail'e Gazze'de soykırım tepkisi: “ABD’nin parası artık İsrail’e gitmemeli”

Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Minnesota eyaletinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kürsüden katılımcılara seslenen siyasetçi, ABD hükümetinin İsrail politikalarını ve Gazze'de yaşanan süreci değerlendirdi. Konuşmasında Washington'un sağladığı desteği doğrudan eleştiren Sanders, İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetlerinin meşru sınırları aştığını belirterek bu durumu soykırım olarak nitelendirdi.

“73 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRME HAKKI YOK!”

Uluslararası arenada ülkelerin kendilerini savunma haklarının bulunduğunu ifade eden senatör, tablonun Gazze'de tamamen farklı bir boyuta ulaştığını belirtti. İsrail Başbakanı'nın yürüttüğü askeri operasyonları hedefine koyarak, “Netanyahu'nun Filistin halkına karşı topyekun bir savaş yürütme hakkı yok. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 73 bin Filistinliyi öldürme hakkı yok, 173 bin kişiyi yaralama hakkı yok." dedi.

“VERGİLERİMİZİ KESİN!”

Sahadaki fiziksel yıkıma da değinen Sanders, Gazze'deki sivil yaşam alanlarının durumunu gündeme getirdi. Bölgedeki okulların, sağlık merkezlerinin, su ve kanalizasyon sistemleri ile elektrik hatlarının tamamen yok edildiğini hatırlattı. Yaşanan bu tablo karşısında ABD'nin tavrını değiştirmesi gerektiğini belirten Sanders, "Başka bir deyişle, İsrail'in Gazze halkına karşı soykırım işleme hakkı yok. Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti ABD vergi mükelleflerinin artık tek kuruşunu dahi almamalı." ifadelerini kaydetti.