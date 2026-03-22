ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü ortak askeri harekat dördüncü haftasına girerken, Washington’da operasyonun gidişatına yönelik itirazlar yükseliyor.

Senato’nun dış politika konusundaki kilit isimlerinden Chris Murphy, operasyonun askeri ve ekonomik sonuçlarına dair karamsar bir tablo çizdi.

STRATEJİK ÇIKMAZ

Senatör Murphy, daha önce "çılgın savaş" olarak nitelendirdiği operasyonun ulaştığı aşamayı değerlendirirken, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması durumunda İran’ın enerji santrallerini hedef alma tehdidini hatırlattı. Murphy’ye göre bu söylemler, askeri çözümün tıkandığının ve yönetimin kontrolsüz bir gerilime yöneldiğinin işareti.

EKONOMİK DARALMA VE AKARYAKIT KRİZİ

Askeri harekatın sadece bölgesel değil, ABD iç siyaseti ve ekonomisi için de ciddi bir maliyet ürettiğini belirten Murphy, şu noktalara dikkat çekti:

Akaryakıt fiyatları: Operasyonun başlamasıyla birlikte enerji piyasalarında yaşanan sert yükseliş, ABD iç pazarını doğrudan etkiledi.

Ekonomik daralma: Murphy, yüksek enerji maliyetlerinin ABD ekonomisinde genel bir daralmaya yol açmaya başladığını ifade etti.

Sayıları giderek artan milletvekilleriyle birlikte hareket eden Murphy, Beyaz Saray’ın mevcut askeri rotasının Washington’ın stratejik çıkarlarıyla bağdaşmadığını savunuyor.