ABD'li senatörden Suriye'ye Sezar Yasası tehdidi

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Suriye’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Graham, Şam yönetiminin Suriyeli Kürtlere ve Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDF) karşı askeri bir adım atması halinde, ABD’nin daha önce devreye soktuğu Caesar (Sezar) Yasası yaptırımlarını yeniden yürürlüğe sokmak için harekete geçeceğini duyurdu.

Graham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer yeni Suriye hükümeti tarafından Suriyeli Kürtlere ve SDG’ye karşı askeri güç kullanılırsa, bu durum Suriye’de ve bölgede muazzam bir istikrarsızlık yaratır ve bana bu yeni rejim hakkında bilmem gereken her şeyi anlatmış olur.

Eğer Suriye hükümeti tarafından askeri bir adım atılırsa, Sezar Yasası yaptırımlarını yeniden hayata geçirmek ve çok daha yıkıcı hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”