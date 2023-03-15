ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası

ABD’li uzman John Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rus İzvestiya gazetesinin sözlerini alıntıladığı Varoli, “Sürekli olarak para basıyoruz, bu bir gün bitecek, bu krizi atlatacağız ama bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirecek, yani bu sistem bir kez çökecek ve bir daha ayakta kalamayacak” diye konuştu.

BATI VE NATO ZARAR GÖRECEK

ABD hükümetinin paniği önlemek için her şeyi yaptığını ve vatandaşları ‘dolar denen o kağıt parçasının değerli olduğuna’ ikna ettiğini belirten Varoli, potansiyel krizin en çok Batılı ülkelere ve NATO’ya zarar vereceğini vurguladı.

11 Mart’ta Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’ın hisselerinde yaşanan büyük düşüşün ardından bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, bankanın bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

SUÇLU BİDEN

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a göre ülke, Joe Biden'ın ekonomi politikaları nedeniyle yeni bir Büyük Buhranın eşiğinde bulunuyor.