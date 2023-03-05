ABD’li yazar Marianne Williamson adaylığını açıkladı

MARIANNE WILLIAMSON KİMDİR?

"Gölge Etkisi", "Sevgiye Dönüş", "Değişim", "Mucize Dolu Bir Yıl" gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. "Sevgi siyaseti" güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.

Williamson, Demokrat Parti'den adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.