ABD'nin Ankara büyükelçisi belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen Tom Barrack, Senato'dan aldığı onayla resmen göreve atandı. 60 “evet” oyuna karşı 36 “hayır” oyu ile kabul edilen Barrack, ABD’nin Türkiye’deki en üst düzey diplomatik temsilcisi olacak.

Senato’da nisan ayı başında yapılan onay oturumunda konuşan Barrack, Türkiye’nin NATO içindeki kritik rolüne vurgu yaparak, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez" ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNANLI GÖÇMEN TORUNUNDAN BÜYÜKELÇİLİĞE

77 yaşındaki Thomas Barrack, ABD'nin California eyaletinde dünyaya geldi. Güney California Üniversitesi'nde lisans, San Diego Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Barrack, 1900’lü yıllarda Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hristiyan bir ailenin torunu.

Çocukluğu, babasının bakkal ve annesinin sekreter olarak çalıştığı Los Angeles’ın Culver City bölgesinde geçti. Öğrencilik yıllarında rugby sporu ile ilgilenen Barrack, kariyerine avukatlık yaparak başladı ve Suudi Arabistan’da çalıştı.

1980’li yıllarda Ronald Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevinde bulunan Barrack, Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk da yaptı.