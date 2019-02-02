ABD yönetimi Rusya ile 1987'de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan 6 ay içinde çekilebileceklerini duyurdu. Rusya ise ABD'nin açıklamasının hemen ardından INF'yi askıya aldığını duyurdu. NATO ise Rusya'nın anlaşmayı ihlal ederek Atlantik Bölgesi'nin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması İNF'den çekilme sürecini başlatacağını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, ülkesinin İNF Anlaşması'ndan çekilmesini, "Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine" bağlayarak Moskova'yı suçladı.



Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.



Putin, ABD'nin INF anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla bir araya geldi.



Rusya tarafı ise ABD'nin açıklamalarının ardından INF'den çekildiklerini açıkladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya aldıklarını söyledi.



Putin, ABD'nin çeşitli bahanelerle Rusya'nın silahsızlanma konusundaki önerilerini reddettiğini hatırlattı.



ABD'nin INF'den çekilmesiyle ilgili Çin, İran, NATO ve Almanya'dan da art arda açıklamalar yapıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin INF'den çekilmesinden "üzüntü duyduklarını" açıklayarak, ABD ve Rusya'yı "ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye" çağırdı.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kongre tarafından onaylanmış bile olsa ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri olmadığını söyledi.



NATO ise ABD'nin INF'den çekilme kararını destekledi.



NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada "ABD, Rusya'nın yeni füze sistemini gizlice test edip üretmekle Avro-Atlantik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle anlaşmadan çekiliyor. Müttefikler bunu güçlü bir şekilde destekliyor" denildi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız" dedi.



ulusal.com.tr