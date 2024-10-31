ABD'nin ateşkes taslağı sızdırıldı

İsrail’in Lübnan’a karşı başlattığı kara operasyonunda ilerleyememesinin ardından ateşkes konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de Hochstein ile İsrail saldırıları durdurmaya yönelik mutabakata varıldığını söyledi. Lübnan’ın anlaşmaya hazır olduğunu belirten Berri, “Top artık Netanyahu’nun kalesinde” dedi.

İŞTE ATEŞKES TASLAĞININ AYRINTILARI

Açıklamalar peş peşe gelirken ABD’li yetkili Hochstein tarafından hazırlandığı belirtilen ateşkese dair taslak metin İsrail basınına sızdırıldı.

Taslağa göre, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusunun ise çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edeceği belirtildi.

“Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadesi yer alan taslağa göre, 10 bin Lübnan askerinin bölgeye konuşlanması hedefleniyor.

Taslakta, "İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtildi. Hizbullah’ın silah sevkiyatı yapması durumunda da ilgili güçler tarafından müdahale edilmemesine karşılık İsrail’in saldırı düzenleyebileceği savunuldu.

Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı ifade edildi.