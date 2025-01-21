ABD’nin DSÖ’den çekilme planına DSÖ’den tepki

"ABD’nin DSÖ’den çekilmeyi planladığını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz," diyen Jasarevic, örgütün sağlık acil durumlarını önlemede ve dünya çapında güçlü sağlık sistemleri oluşturmada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

DSÖ’nün, hastalık salgınlarını tespit ederek ve yanıt vererek ABD halkı da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını korumada etkin bir aktör olduğunu belirten Jasarevic, ABD’nin 1948’den bu yana DSÖ’nün kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlattı. Jasarevic, "ABD, Dünya Sağlık Asamblesi ve Yönetim Kurulu’ndaki aktif katılımıyla DSÖ’nün çalışmalarını şekillendiren önemli bir aktör olmuştur," dedi.

Jasarevic, DSÖ ve ABD iş birliğinin geçmişte pek çok başarıya imza attığını ifade ederek şunları kaydetti: "Birlikte çiçek hastalığını ortadan kaldırdık ve çocuk felcini yok etme eşiğine geldik. ABD’nin DSÖ üyeliği, hem katkı sağladığı hem de fayda gördüğü bir ilişki oldu."

ABD yönetiminin bu kararı yeniden gözden geçirmesini umduklarını belirten DSÖ Sözcüsü, "ABD ile DSÖ arasındaki ortaklığın dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığı ve refahı için sürdürülmesi adına yapıcı bir diyaloğu dört gözle bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez ABD’nin DSÖ’den çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.