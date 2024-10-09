ABD'nin ekonomisi alarm veriyor

ABD'nin ekonomisi alarm veriyor. Washington'un küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü.

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ABD'nin ekonomisi alarm veriyor
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ABD'de ekonomik büyüme yavaşlıyor. Dünya Bankası ve IMF verilerine göre ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına geriledi.

IMF tahminlerine göre, bu yılın sonunda ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 0,06 puan daha düşecek.

Sonuç olarak bu oran, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm başkanlık dönemi boyunca toplam 0,58 puanlık düşüşle yüzde 14,76 olarak gerçekleşecek.

Dünya ekonomisindeki payı en çok azalan ikinci ülke Japonya oldu. Bu ülkenin dünya ekonomisindeki payı son 33 yılda 4,33 puan azaldı.

Çin, 15 puanlık artış ve yüzde 18,76’ya ulaşan oranla dünya ekonomisinde en büyük paya sahip ülke konumunda yer alıyor.

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