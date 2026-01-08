ABD’nin iç işlerine müdahale oyunlarına Tahran’dan tepki

İran’da 10 günü aşkın süredir farklı kentlerde devam eden şiddet gösterileri üzerinden ABD’nin iç işlerine müdahale girişimlerine Tahran’dan bir kez daha sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington’un İran milletine yönelik düşmanca tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

ABD EKONOMİK VE PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ABD’nin İran’a yönelik politikalarının halkın güvenliğiyle ilgisi olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür tutumlar, İran halkı için endişe duyulduğundan değil, İran'ın iç işlerine maksimum baskı, tehdit ve müdahale politikasının devamı niteliğinde ve ülkede şiddet, terörizm, kargaşa ve güvensizliği kışkırtma amacıyla benimsenmektedir. ABD hükümetinin bugün İran'a karşı yürüttüğü şey sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda psikolojik savaş, medya kampanyası, yanlış bilgi yayma, askeri müdahale tehdidi, şiddet ve terörizmi kışkırtmanın bir birleşimidir.”

İRAN BARIŞÇIL PROTESTOLARI TANIMAKTA

Açıklamada, İran Anayasası’nda barışçıl protesto hakkının açıkça tanımlandığı hatırlatıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, Anayasa'da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerini yasal çerçevede ele almak için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. Bu bağlamda, ekonomik sorunları hafifletmek için gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgulayarak bu sorunların büyük bir kısmının, ABD'nin İran milletine yönelik yasa dışı ve adaletsiz yaptırımlar şeklindeki tam kapsamlı ekonomik ve mali savaşından kaynaklandığını belirtiyoruz.”

Açıklamada ayrıca, İran halkının ABD’nin politikalarına boyun eğmeyeceği vurgulandı:

“Büyük İran milleti, ABD'nin aldatıcı politikalarının ve düşmanca davranışlarının İran'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu zedelemesine izin vermeyecektir.”

CENAZE TÖRENİNDE ABD VE İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR

Öte yandan şiddet gösterileri sırasında hayatını kaybeden bir güvenlik gücü, İlam Eyaleti’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yoğun katılım gösteren halk, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

İlam Eyaleti’nin son günlerde şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerden biri olduğu belirtilirken, cenaze töreninde hem eyaletteki gelişmeler hem de ülke genelindeki şiddet olayları protesto edildi.

SİSTAN BELUCİSTAN’DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI

Ülkede bayrak gibi milli değerlere yönelik saldırıların da yaşandığı gösteriler kapsamında güvenlik güçlerinin hedef alındığı bildirildi. Sistan Belucistan Eyaleti’nde Ceyş-ul Zulm adlı terör grubunun, bir polis aracına seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu bir polis hayatını kaybetti.