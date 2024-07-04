ABD'nin İdlib'te "HTŞ planı" tutmadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşaar Esad ile görüşmesini istemeyen Amerika ve İsrail HTŞ'yi sahaya sürdü. Türkiye'nin kontrolündki Suriye'nin İdlib bölgesinde kışkırtma yapanların HTŞ'li olduğu tespit edildi. HTŞ'lileri Azez'den 100 araçla sevkedildiği ortaya çıktı.
Türkiye ve Suriye'nin normalleşme süreci baltalamak için Amerika ve İsrail bütün kozları sahaya sürmeye başladı.
Ankara ve Şam arasındaki olumlu mesaj trafiğinin ertesinde Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk bayrağı yırıtılarak, bölgede kışkırtma tezgahlanmıştı.
Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre kışkırtmanın başında Amerikan destekli terör örgütü HTŞ'ye bağlı unusrlar yer aldı. HTŞ unsurları Azez'den 100 araçla İdlib'e taşındığı belirtildi.
HTŞ unsruları Türkiye'ye ait kamu kurumlarına zrar vedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklere de saldırı girişimi,nde bulundu. Kışkırtmanın yapıldığı akşam Milli İstihbarat Teşkilatı Amerikan destekli unsurları tespit etti. Güvenlik Kaynakları, MİT'in tespitinin ardından emniyet güçlerinin HTŞ mensupları yakalayarak, gerekli işlemleri yaptığını açıkladı.