ABD'nin İdlib'te "HTŞ planı" tutmadı

Türkiye ve Suriye'nin normalleşme süreci baltalamak için Amerika ve İsrail bütün kozları sahaya sürmeye başladı.



Ankara ve Şam arasındaki olumlu mesaj trafiğinin ertesinde Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk bayrağı yırıtılarak, bölgede kışkırtma tezgahlanmıştı.



Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre kışkırtmanın başında Amerikan destekli terör örgütü HTŞ'ye bağlı unusrlar yer aldı. HTŞ unsurları Azez'den 100 araçla İdlib'e taşındığı belirtildi.



HTŞ unsruları Türkiye'ye ait kamu kurumlarına zrar vedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklere de saldırı girişimi,nde bulundu. Kışkırtmanın yapıldığı akşam Milli İstihbarat Teşkilatı Amerikan destekli unsurları tespit etti. Güvenlik Kaynakları, MİT'in tespitinin ardından emniyet güçlerinin HTŞ mensupları yakalayarak, gerekli işlemleri yaptığını açıkladı.