ABD'nin İran yalanını New York Times ortaya çıkardı... ''İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor''

New York Times’ın ele geçirdiği gizli istihbarat raporları, Beyaz Saray’ın "İran ordusu paramparça edildi" açıklamalarının aksine, Tahran’ın füze gücünü büyük oranda koruduğunu gösteriyor.

Simge Sarıyar
ABD istihbarat birimleri tarafından hazırlanan güncel değerlendirmeler, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun kapasitesine yönelik yaptığı resmi açıklamalarla çelişen veriler ortaya koydu. Söz konusu istihbarat verileri, İran ordusunun füze kapasitesini büyük ölçüde muhafaza ettiğine işaret ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ÜSLERE YENİDEN ERİŞİM SAĞLANDI

New York Times (NYT) gazetesinin mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, İran ordusu stratejik noktalarda yeniden hakimiyet kurdu. Haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bulunan 33 füze üssünden 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edildi. Bu durum, bölgedeki askeri hareketliliğin Trump yönetiminin iddia ettiğinin aksine yüksek seyrettiğini gösteriyor.

SAVAŞ ÖNCESİ STOKLARIN YÜZDE 70’İ HALA ELİNDE

Haberde paylaşılan veriler, İran’ın mühimmat ve fırlatma sistemlerini koruma başarısını da gözler önüne seriyor. İstihbarat raporlarına dayandırılan iddialara göre İran; savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini ve mobil fırlatma araçlarını hâlâ elinde bulunduruyor. Bu tablo, askeri operasyonların İran'ın füze envanteri üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığına yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor.

İran’ın ülke geneline yayılmış askeri altyapısına dair detayların da yer aldığı haberde, yer altı tesislerinin son durumu paylaşıldı. Ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin neredeyse yüzde 90'ının "kısmen ya da tamamen çalışabilir" duruma getirildiği iddiasına yer verildi.

Bu veriler, yönetimin İran ordusunun "paramparça edildiği" yönündeki söylemlerinin sahadaki istihbarat raporlarıyla ciddi bir uyumsuzluk içerisinde olduğunu ortaya koyuyor.

