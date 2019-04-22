Beyaz Saray tarafından, "Başkan Trump, İran'dan petrol ithalatına muafiyetleri uzatmama kararı aldı. ABD, Suudi Arabistan ve BAE global petrol piyasalarına yeterli arz sağlama taahhütlerine bağlılar. Yaptırımlardan muafiyetlerin sona erdirilmesi İran petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. İran petrolü piyasadan çekildiğinde global talebin karşılanması konusunda zamanında adım atılması yönünde BAE ve Suudi Arabistan ile anlaştık" açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre, İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlere son veriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin yaptırımlarının İran'a maliyeti 10 milyar dolardan fazla. İran'dan petrol ithalatını sora erdirmelerine yardım için diğer ükeler ile görüşüyoruz. İran'a karşı herhangi bir gruba destek olmuyoruz" dedi. ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili "İran'a yaptırımlar sona erdikten sonra Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyeleri petrol akışındaki farkı kapatmaktan daha fazlasını yapacaklar" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karara tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithalatına muafiyetleri uzatmama kararı aldığını açıkladı.



Beyaz Saray tarafından, "ABD, Suudi Arabistan ve BAE global petrol piyasalarına yeterli arz sağlama taahhütlerine bağlılar" açıklaması yapıldı.



Ayrıca, "Yaptırımlardan muafiyetlerin sona erdirilmesi İran petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor" bilgileri paylaşıldı.



Beyaz Saray açıklamasında ek olarak "İran petrolü piyasadan çekildiğinde global talebin karşılanması konusunda zamanında adım atılması yönünde BAE ve Suudi Arabistan ile anlaştık" ifadelerini kullanıldı.



Açıklamaya göre, İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlere son veriliyor.



ABD'DEN AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kararla ilgili açıklama yaptı.



Pompeo, "ABD'nin yaptırımlarının İran'a maliyeti 10 milyar dolardan fazla. İran'dan petrol ithalatını sora erdirmelerine yardım için diğer ükeler ile görüşüyoruz. İran'a karşı herhangi bir gruba destek olmuyoruz" açıklaması yaptı.



TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili "İran'a yaptırımlar sona erdikten sonra Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyeleri petrol akışındaki farkı kapatmaktan daha fazlasını yapacaklar" dedi.



TÜRKİYE'DEN TEPKİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karara tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr