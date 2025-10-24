ABD’nin Lübnan planı 'iç savaş çağrısı' mı? Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamal Wakim'den Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

İsrail, Lübnan’ın güneyinde sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Şu anda yarım milyonun üzerinde Lübnanlı İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etti.

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamal Wakim, Ulusal Kanal’a önemli açıklamalar yaptı.

Kıvanç Özdal'ın sorularını cevaplandıran Wakil, Barrack'ın Lübnan'ı tehdit etme stratejisine dikkat çekti.

Tom Barrack'ın Lübnan'da Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Wakil, bu girişimlerin arkasındaki güce işaret etti. Wakil, "Tombarak elbette Amerika Birleşik Devletleri adına hareket ediyor," şeklinde net bir tespitte bulundu. ABD'nin asıl amacını, "Lübnan'ın tamamını ABD hegemonyası altına almak için Hizbullah'ı silahsızlandırmaya zorluyorlar," sözleriyle açıklayan Wakil, bu planın önündeki engeli de vurguladı: "Hizbullah ve müttefikleri, Lübnan'ı tamamen ABD kontrolü altına alma girişimlerini hâlâ engelliyor. Bu nedenle Tombarak, İsrail'in savaş ilan edebileceği yönünde bilinçaltı mesajlarla Lübnan'ı tehdit etmeye çalışıyor. Ancak Gazze, Suriye ve Irak'taki durumu yatıştırma vaatlerinin hâlâ belirsiz olduğunu kabul etmeliyiz.

Bu belirsizliklerin, ABD'nin taleplerini bir 'blöf' haline getirdiğini savunan Wakil, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, Tom Barak Lübnan'ın diğer ülkelerin izlediği yolu takip etmesini istediğinde, blöf yapmaya çalışıyor, çünkü ne Suriye istikrarlı ne de Gazze'deki ateşkes istikrarlı." Bölgesel istikrarsızlığa Irak'ı da dahil eden analist, "Irak'taki durumun, oradaki ABD yanlısı hükümet için çok istikrarsız olduğu da unutulmamalıdır," dedi.

Tom Barrack, Gazze için kurulan diyaloğun Suriye'ye ve nihayetinde Lübnan'a yayılmasını istiyor ve bunu Abraham Anlaşmaları ile ilişkilendiriyor. Abraham Anlaşmalarını Lübnan'ın bakış açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tom Barrack’ın Gazze diyaloğunu Suriye ve Lübnan’a yayma hedefi ve bu planı Abraham Anlaşmaları ile ilişkilendirmesi konusuna da değinen Wakil, bu anlaşmaları Lübnan'ın bakış açısıyla yorumladı. "Genel olarak, Abraham Anlaşmaları tüm bölgeyi İsrail hegemonyası altına sokma girişimidir," diyen Wakil, anlaşmaların geleceği hakkındaki görüşünü şu sözlerle pekiştirdi: "Bu nedenle, bölgedeki halkların çıkarlarını çarpıtmaya ve manipüle etmeye çalıştığı için başarısızlığa mahkum olduğuna inanıyorum."

Wakil, ABD'nin mevcut gücünün "bir fait accompli dayatabilir" olmasına rağmen, bu durumun kalıcı olmayabileceğini belirtti. "Ancak, ABD'nin kendi içinde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında, güç dengesi değiştiğinde bu fait accompli değişebilir," diyen analist, değişen küresel dinamiklere vurgu yaptı. Bu değişimin, "İran'ın güçlerini yeniden toparlayıp yeniden inşa ettiği ve İsrail'in planlarının Mısır ve Türkiye gibi ABD müttefikleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin çıkarlarını tehdit ettiği bir dönemde, ABD'nin Orta Doğu'da politikalarını uygulama yeteneğini tehlikeye atabileceğini" ifade etti.

Son sorum, Barak'ın Lübnan'ın Hizbullah'a karşı harekete geçmesi gerektiğini söylediği. Barak'ın Lübnan planını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu plan uygulanabilir mi? Lübnan halkı bu projeyi destekleyecek mi?

Jamal Wakil, Barak'ın "Lübnan'ın Hizbullah'a karşı harekete geçmesi gerektiği" yönündeki planının uygulanabilirliği ve halk desteği hakkındaki sorulara çarpıcı bir yanıt verdi. "Öncelikle, elbette Lübnan halkı bölünmüş durumda," diyen Wakil, halkın eğilimini şöyle açıkladı: "ancak çeşitli mezheplerden oluşan nüfusun büyük çoğunluğu, ABD'nin ülkeye yönelik planlarından ve Barak'ın ordunun Hizbullah'ı silahsızlandırması çağrısından endişe duyduğu için Hizbullah'ı destekliyor."

Wakil, ordunun Hizbullah'a karşı harekete geçirilmesi çağrısını, "Bu, iç savaş çağrısıdır," şeklinde nitelendirdi. Böylesi bir adımın faturasının ağır olacağını belirten analist, "çünkü Lübnan ordusu iç çatışmaya girdiğinde bölünecek ve bu da tüm devletin çöküşüne yol açacaktır," uyarısında bulundu. Wakil, sözlerini ordunun olası pozisyonuna dair bir öngörüyle tamamladı: "Bu nedenle, ordunun ABD ve Tom Barrack gibi kişilerin emirlerine itaat edeceğini ve uyacağını sanmıyorum."