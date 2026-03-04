ABD'nin mühimmat stokları azalıyor

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ilk haftasında hassas mühimmat stoklarının hızla azaldığına ilişkin değerlendirmeler Washington'da tartışma konusu oldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD'nin mühimmat stokları azalıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Washington Post gazetesinin konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İran'a yönelik hava saldırılarının henüz ilk haftasında hassas güdümlü mühimmat stoklarını hızla tüketiyor.

Yetkililer, ordunun birkaç gün içinde hangi hedeflerin öncelikli olarak önleneceğine karar vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD ordusunun şu ana kadar Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) balistik füze savunma sistemleri ile Tomahawk füzeleri dahil yüzlerce gelişmiş mühimmat kullandığını belirterek, hassas güdümlü mühimmatın hızla tükendiği uyarısında bulundu.

Yetkililer, İran'a karşı uzayabilecek bir harekatın Hint-Pasifik bölgesindeki mühimmat stoklarının da azaltılmasını gerektirebileceğini ve bunun diğer tehditlere karşı hazırlığı zayıflatabileceğini belirtti.

 

"MÜHİMMATIMIZ DÜŞÜK SEVİYEDE."

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Üyesi Mark Warner, son bir yılda farklı olaylarda harcanan mühimmat miktarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Mühimmatımız düşük seviyede." dedi.

Warner ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, operasyonun sürmesi halinde harcanan mühimmatın yerine konulması için Kongre'nin Savunma Bakanlığına ek bütçe sağlamasının muhtemel olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını dile getirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlenmişti.

İran: "Saldırılar ABD ve İsrail'e karşı meşru savunma amaçlı"İran: "Saldırılar ABD ve İsrail'e karşı meşru savunma amaçlı"Dünya
Fenerbahçe tarih verdi: Tedesco ne zaman dönüyor?Fenerbahçe tarih verdi: Tedesco ne zaman dönüyor?Spor
"Savcıyım, polis benim emrimde" diyen kişi hakkında istenen ceza belli oldu"Savcıyım, polis benim emrimde" diyen kişi hakkında istenen ceza belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd pentagon
Günün Manşetleri
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
İran, Tel Aviv'i bu gece de vurdu
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?