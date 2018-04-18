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ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.

ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.
 
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