ABD'nin şantaj politikası sürüyor: Trump, İran'ı 'İbrahim Anlaşması' tuzağına çağırdı

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik küstah abluka tehditlerine devam ederken, Obama dönemini hedef aldı. Washington'ın tek taraflı dayatmalarına karşı Tahran'ın dik duruşu sürerken, ABD'nin İbrahim Anlaşması tuzağına İran'ı da çekme çabası dikkat çekti.

Toygu Ökçün
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla İran'a yönelik emperyalist baskı ve şantaj politikasını sürdüreceğini bir kez daha ilan etti. Washington yönetiminin tek taraflı dayatmalarını "müzakere" olarak nitelendiren Trump, İran'ı boyunduruk altına almayı hedefleyen ablukanın tam gaz devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, “Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak” dedi.

TRUMP HEDEFİNE OBAMA'YI KOYDU

Anlaşma konusunda her iki tarafın da acele etmemesi ve işi doğru yapması gerektiğini iddia eden Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş dönemi hedef aldı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin bugüne kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hüseyin Obama ile Obama yönetiminin acemi kadrosu tarafından ortaya atılan ve imzalanarak yürürlüğe konulan İran Nükleer Anlaşması’ydı. Bu anlaşma, İran’ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump yönetiminin şu anda İran ile müzakere ettiği anlaşma ise böyle değil, aslında tam tersi! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşmaya acele etmemelerini söyledim. Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır”

İBRAHİM ANLAŞMASI TUZAĞINA DAVET

Anlaşma sürecinde hata yapılmaması gerektiğini öne süren Trump, bölge ülkelerini kendi safına çekerek kurduğu diplomatik tuzağı genişletmek istediğini gizlemedi. Tahran'a yönelik tek taraflı dayatmalarını sürdüren ABD Başkanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İran ile ilişkilerimiz çok daha profesyonel ve verimli hale gelmektedir. Ancak İran'ın, nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini ya da temin edemeyeceğini anlaması gerekir. Bu noktada, Orta Doğu'daki tüm ülkelere destek ve iş birlikleri için teşekkür etmek isterim. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşması'na katılarak daha da güçlenecek ve pekiştirilecektir. Belki de İran Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir!”

