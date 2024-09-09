ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi! ABD'li eski albay terör örgütü PKK/PYD'ye övgüler dizdi

DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonunun eski, Kürdistan Petrol Endüstri Birliğini de yeni sözcüsü olan ABD’li Emekli Albay Myles Caggins, Kamışlı’yı ziyaret etti. PKK’ya övgüler dizdi.

Kamışlı’da terör örgütünün liderleriyle görüşen Caggins, North Press yayın organına de bir mülakat verdi. PYD/PKK’nın sözde yönetimini övdü. İşgal atındakı Derik, Afrin, Rakka bölgelerinde uygulanan yönetimin Suriye için de uygulanabilir bir yönetim sistemi olabileceğini ifade etti. “Demokratik Konfederalizm” sistemini önerdi.

Türkiye’nin Barış Pınarı harekatlarına da dil uzatan Caggins, bu operasyonların sözde DEAŞ’la mücadelede gerileme yarattığını iddia etti.

Aydınlık Gazetesi’nin haberine göre Myles Caggins sıradan bir yetkili değil. “Words Warriors LLC” adlı bir şirketi ve New York, Bağdat ve Erbil’de de ofisleri bulunan CagginS’in bölgedeki petrol hırsızlığını organize ettiği bildirildi.

Caggins’in Kamışlı ziyaretinin arka planında da petrol hırsızlığı yattığını aktaran Aydınlık gazetesi, ABD’li emekli albayın 2023 yılından itibaren Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliğinin sözcülüğünü üstlendiğini belirtti. Emekli Albay Caggins’in, Suriye’nin kuzeyinden kaçırılan petrolü Irak’ın kuzeyine transfer edilme organizasyonunu yaptığı öğrenildi.