ABD’nin Suriye’de PKK/YPG’yi kurtarma planı ortaya çıktı

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler Türkiye karşıtlığında ortaklaştı. amerikan Meclisi'nin Demokrat Partili Senatörü Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG işgalinde olan yerlerde “silahsızlandırılmış bölgeleri” kabul etmesini istedi. Senatörler, planı kabul etmediği takdirde “Türkiye’ye 2019'daki bir yaptırım tasarısını önereceğiz” mesajını paylaştı.

PKK/YPG’nin Suriye’deki yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri’ne “ortaklarımız” hitabını kullanan Amerikalı senatörler YPG’nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin’le de sık sık görüştüklerini ve desteklerini ilettiklerini paylaştı.

ABD’nin sunduğu “silahsızlandırılmış bölge” teklifini YPG lideri terörist Ferhat Abdi Şahin de dile getirdi. Şahin, Ayn El Arab'da ABD’nin de gözetim ve arabuluculuğun silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasını teklif etti. Şahin, bu girişimin amacının, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek ve bölgenin istikrarını sağlamaya devam etmek olduğunu öne sürdü.



Türkiye, Amerika iel 2019'da PKK/PYD'nin güney sınırlarımızdan 32 kilometre derinliğe çekilmesi anlaşması imzalamıştı. Anaşmaya göre PKK / YPG unsurları ağır silahları Amerika teslim ederek bütün unsurlarıyla Suriye'nin Güneyine çekilecekti. Amerika bugüne kadar bu sözü yerine getirmedi.