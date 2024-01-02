ABD'nin Suriye'deki Üssüne Kamikaze İHA ile Saldırı Düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

ABD'nin Suriye'deki Üssüne Kamikaze İHA ile Saldırı Düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı!
Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı!
İSKİ'ye Göre hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar AŞİRETLER, DEYRİZOR KIRSALINDA 24 KÖYÜ PKK/YPG'DEN KURTARDI | Ulusal Haber AŞİRETLER, DEYRİZOR KIRSALINDA 24 KÖYÜ PKK/YPG'DEN KURTARDI | Ulusal Haber Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde