ABD’nin tanınmış yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti

ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Frank Caprio, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Caprio'nun ölüm haberi, ailesi tarafından NBC'ye bağlı WJAR kanalına doğrulandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi."

Son olarak sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerinden dua isteyen Caprio, mesajında şunları söylemişti:



"Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum."