ABD’nin tanınmış yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti

ABD’de milyonların sevgisini kazanan, televizyon programlarıyla tanınan Frank Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD’nin tanınmış yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Frank Caprio, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Caprio'nun ölüm haberi, ailesi tarafından NBC'ye bağlı WJAR kanalına doğrulandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi."

Son olarak sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerinden dua isteyen Caprio, mesajında şunları söylemişti:

"Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum."

Neo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorNeo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorDünya
Saldırganlar camiyi bastı: Ölü sayısı 50’ye yükseldi!Saldırganlar camiyi bastı: Ölü sayısı 50’ye yükseldi!Dünya
Muğla’da fiber tekne battı! 6 kişi kurtuldu, 2 çocuk için arama sürüyorMuğla’da fiber tekne battı! 6 kişi kurtuldu, 2 çocuk için arama sürüyorYurt
abd yargıç pankreas kanseri
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı