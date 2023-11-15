ABD'nin Utah Eyaletinde Uçak Kazası

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de uçak kazası meydana geldi. Küçük uçağın, Salk Lake City'de bulunan kısmen karla kaplı, engebeli ve ağaçlık bir alana düşütüğü belirtildi. Uçağın düşüş sebebinin henüz belirlenemediği de ifade edildi.

Utah'da polis yetkilisi Spencer Cannon, kazaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kazaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Cannon, ekiplerin uçağın enkazına ulaştıklarında mürettebattan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, uçaktaki üçüncü kişinin de yaralandığını tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Cannon, bilinci açık olan yaralının arama kurtarma ekiplerince hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Uçakta bulunanların kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.