ABD’nin Venezuela saldırısı firari FETÖ’cüleri heyecanlandırdı!

ABD’nin Venezuela’ya yönelik düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasıyla sonuçlanan operasyon, firari FETÖ mensupları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan ve Fuat Baran, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ABD’nin haydutluğuna olan desteklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

EMRE USLU: "ÜLKEMİN İNSANLARINA DA NASİP ET"

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, Maduro’nun ABD tarafından yargılanacağını belirterek Türkiye’yi hedef alan imalı bir paylaşımda bulundu.

“Bir gün bunu güzel ülkemin insanlarına da nasip et Allah’ım. Ama mümkünse demokratik yollarla. Maduro’nun yokluğuna uyanan Venezuelalılar…”

ADEM YAVUZ ARSLAN VE FUAT BARAN’DAN ÖVGÜLER

Bir diğer firari isim Adem Yavuz Arslan, Trump, Maduro'nun Venezuela'ya karşı düzenlenen ‘büyük çaplı saldırı’da yakalandığını söyledi. 2026'ya çok hızlı başladık” ifadelerini kullandı.

Operasyonun detaylarını heyecanla paylaşan firari Fuat Baran ise, “Amerika 3 saat süren operasyon ile Venezuela Başkanı Maduro ve eşini alıp Venezuela’dan çıkardı. Büyük ihtimal Amerika’ya getiriliyor. Çok büyük operasyon” diyerek ABD müdahalesini övdü.