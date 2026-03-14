ABD’nin yakıt ikmal üssüne füze saldırısı: 5 uçak ağır hasarlı

İran, ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığına ve politikalarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Washington'ın bölgedeki "yenilmezlik" algısını hedef alan son saldırıların adresi Suudi Arabistan oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISI

Batı medyasında "güvenli liman" olarak nitelendirilen Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü, İran'ın yüksek hassasiyetli füzeleriyle hedef alındı. Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan ve ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, operasyonda üste bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 dev yakıt ikmal uçağı yerdeyken isabet aldı. Bölgedeki hava operasyonları için hayati öneme sahip bu uçakların saf dışı kalması, Washington'ın lojistik ağını ve harekat kabiliyetini doğrudan etkiledi.

Saldırının ardından Pentagon kaynakları, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve hasar alan 5 uçağın onarılabileceğini iddia etti. Ancak gerçekleştirilen bu son operasyonla birlikte ABD'nin bölgede kaybettiği veya ağır hasar alan yakıt ikmal uçağı sayısı yediye yükseldi.

Yaşanan bu durum, ABD'nin İsrail jeopolitiğini koruma çabalarının Amerikan ordusu açısından taşıdığı maliyeti ve prestij kaybını bir kez daha ortaya koydu.

IRAK'IN BATISINDA UÇAK DÜŞTÜ: 6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Bölgedeki füze operasyonlarının yanı sıra, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir kayıp daha yaşandığını doğruladı. İran'a yönelik faaliyetler kapsamında bölgede görev yapan iki KC-135 yakıt ikmal uçağından biri Irak'ın batısında düştü. Meydana gelen olayda 6 ABD askeri hayatını kaybetti. Washington'ın "bölgeyi dizayn etme" politikaları kapsamında sahada bulunan ABD personelinin yaşadığı bu can kayıpları, sürecin taşıdığı riskleri artırmaya devam ediyor.