ABD'nin yaptırım kararına İran'dan cevap: "Benzinde o rakamları bile mumla arayacaksınız!"

Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, görüşmelerin ardından ülkesine dönerek basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, diplomasi sürecinin detaylarını aktarırken, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının küresel benzin fiyatlarına olası yansımalarını gündeme getirdi.

İran'a dönüşünün ardından gazetecilere konuşan Kalibaf, Pakistan'daki görüşmelerin oldukça yoğun, ciddi ve zorlu bir atmosferde geçtiğini ifade etti. Temasların başından itibaren ABD tarafına güven duymadıklarını muhataplarına açıkça dile getirdiklerini belirten Kalibaf, geçmişte yaşanan olayları da hatırlattı. Meclis Başkanı, daha önce iki kez görüşmeler sürerken saldırıya uğradıklarını belirterek süreçteki güvensizliğin temellerini aktardı.

''BENZİN FİYATLARININ KEYFİNİ ÇIKARIN''

Diplomatik temasların ardından X hesabından dün gece İngilizce bir mesaj yayımlayan Kalibaf, ABD'nin hamlelerine karşı küresel enerji piyasalarını bekleyen durumu değerlendirdi. ABD'nin devreye soktuğu abluka kararının sonuçlarına değinen Kalibaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut benzin fiyatlarının keyfini çıkarın. Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz."

İran Meclis Başkanının tepki gösterdiği gelişmenin temelinde, ABD'nin deniz trafiğine yönelik askeri yaptırım kararı bulunuyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Donald Trump’ın başkanlık talimatı doğrultusunda atılacak adımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklamaya göre, 13 Nisan saat 10.00 (TSİ 17.00) itibarıyla İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulaması yürürlüğe giriyor.