ABD Senatosu'nun onayıyla Mike Pompeo ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Senatosu'nun onayıyla Mike Pompeo ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.



ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.



ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu dışişleri bakanlığına aday göstermişti.



Onay alan Pompeo, Cuma günkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.





ulusal.com.tr