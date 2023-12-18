Abdülfettah es-Sisi Yeniden Mısır Cumhurbaşkanı
Mısır’da Abdulfettah es-Sisi, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Sisi, oyların yüzde 89’undan fazlasını aldı.
Mısır'da 10 Aralık'ta başlayan ve üç gün süren Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.
Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını alarak 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği duyurdu.
Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 66,8 olduğunu aktardı.
Abdülfettah es-Sisi, 2014 ve 2018'deki seçimlerde yüzde 97 gibi rekor oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.