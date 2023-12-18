Abdülfettah es-Sisi Yeniden Mısır Cumhurbaşkanı

Mısır'da 10 Aralık'ta başlayan ve üç gün süren Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.



Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını alarak 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği duyurdu.



Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 66,8 olduğunu aktardı.



Abdülfettah es-Sisi, 2014 ve 2018'deki seçimlerde yüzde 97 gibi rekor oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.