Abdülfettah es-Sisi Yeniden Mısır Cumhurbaşkanı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Sisi, oyların yüzde 89’undan fazlasını aldı.

Abdülfettah es-Sisi Yeniden Mısır Cumhurbaşkanı

Mısır'da 10 Aralık'ta başlayan ve üç gün süren Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını alarak 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği duyurdu.

Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 66,8 olduğunu aktardı.

Abdülfettah es-Sisi, 2014 ve 2018'deki seçimlerde yüzde 97 gibi rekor oy oranlarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.

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