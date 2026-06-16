ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü: 8 mürettebatın öldüğü açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer kapasiteli dev B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssü’nden kalkış yaptıktan hemen sonra düşmesiyle yaşanan faciada gerçek netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü: 8 mürettebatın öldüğü açıklandı
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Enkaz alanında yürütülen yoğun siber ve fiziki arama kurtarma faaliyetlerinin ardından, Pentagon kaynakları uçakta bulunan 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini resmen tescilledi.

ÜS KOMUTANLIĞINDAN ACI AÇIKLAMA: "8 AMERİKALIYI KAYBETTİK"

Olaya ilişkin askeri tescil merkezinde düzenlenen resmi basın toplantısında kameraların karşısına geçen 412. Test Filosu Komutan Yardımcısı Albay James Hayes, tüm ülkeyi yasa boğan can kayıplarını şu sözlerle doğruladı:

"Bugün maalesef 8 harika Amerikalıyı kaybettik. Dualarımız, iyi dileklerimiz ve tüm kalbimiz bu korkunç kazada sevdiklerini kaybeden acılı ailelerle birlikte. Hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatımız; üniformalı askerler, sivil devlet memurları ve savunma sanayii sözleşmeli sivil personelinden oluşan karma, elit bir test ekibiydi. Kurbanların ailelerine yasal bildirim tescil süreçleri henüz tamamlanmadığı için şu aşamada kimlik bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyoruz."

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Albay James Hayes, milyarlarca dolarlık B-52 bombardıman uçağının üst düzey askeri kabiliyetleri içeren "Radar Modernizasyon Programı" kapsamındaki çok kritik ve gizli bir siber test görevi için pistten teker kestiğini kaydetti. Kazanın çıkış nedenine ilişkin siber ve mekanik verilerin henüz netleşmediğini belirten komutan, enkaz üzerinde yürütülecek kara kutu tescili ve kaza kırım inceleme süreçlerinin tamamlanmasının 6 aya kadar sürebileceğini de sözlerine ekledi.

ENKAZ ALANINDA SİBER VE FİZİKİ ALARM VERİLDİ

Kaliforniya’daki Edwards Hava Üssü’nden kalktıktan dakikalar sonra çöl arazisine çakılan uçak, çarpmanın etkisiyle devasa bir ateş topuna dönmüştü. Üsten yapılan ilk siber duyurularda, acil durum ve aseri itfaiye ekiplerinin kaza mahalline anında müdahale ettiği tescil edilmişti. Kazanın hemen ardından uçaktaki personelin hayatını kaybettiği yönünde güçlü emareler bulunsa da resmi askeri makamlar yasal protokoller gereği doğrulama yapmak için bugünü beklemişti. Pentagon, olayla ilgili çok yönlü bir askeri soruşturma komisyonu kurulduğunu ilan etti.

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