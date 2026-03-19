ABD’ye ait F-35 uçağı İran'dan açılan ateşle vuruldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar kapsamında görev yapan bir ABD F-35 savaş uçağının, İran hava sahası üzerinde hasar aldığı açıklandı. Konuya yakın kaynaklar, uçağın İran savunma unsurları tarafından açılan ateşe maruz kaldığını ve bu müdahale sonrası gövdesinde meydana gelen hasar nedeniyle Orta Doğu’daki Amerikan üslerinden birine acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti.

CENTCOM: "SAVAŞ GÖREVİNDEYDİ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, olayı doğrulayan bir açıklama yayımladı. Hawkins, beşinci nesil uçağın acil iniş gerçekleştirdiği sırada "savaş görevi kapsamında" İran semalarında uçuş yaptığını teyit etti. Sözcü, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu bildirirken, olayın ayrıntılarına ilişkin bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ETKİSİ

Söz konusu gelişme, Washington ve Tel Aviv’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı kapsamlı saldırıların ardından bölgede yaşanan en somut askeri kayıplardan biri olarak değerlendiriliyor. ABD’nin en gelişmiş askeri teknolojisi olarak kabul edilen F-35’in, "görünmezlik" iddiasına rağmen İran hava sahasındaki operasyonu sırasında hasar alması, bölgedeki savunma kapasitelerinin etkinliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İran makamları daha önce yaptıkları açıklamalarda, egemenlik haklarını ihlal eden her türlü hava unsuruna karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağını ve hava sahasının sıkı bir denetim altında tutulduğunu ilan etmişti.