Amerikan'ın 4 Kasım'daki İran'a ikinci dalga yaptırımları öncesi Hindistan kritik bir karar aldı. Amerikan'nın yaptırım tehditlerine rağmen Rusya'dan s 400 sistemleri alan Hindistan, İran'dan da petrol alımına devam edecek.

Haftasonu gerçekleşen Putin-Modi görüşmesi ve imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının ardından Hindistan'dan ABD karşıtı bir karar daha geldi. Hindistan Petrol Bakanı Pradhan, İran'dan petrol ithal edeceklerini duyurdu.



Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan, 2 Hintli şirketin kasım ayında İran'dan petrol ithalatı yapacağını söyledi. Hindistan Petrol Şirketi ve Mangalore Rafineri ve Petrokimya Şirketi İran ile 1,25 milyon ton petrol için anlaşma imzaladı. Hintli kaynaklar petrol ticaretinin 4 Kasım'dan sonra da devam edeceğini belirtiyor.



ABD, İran karşıtı yaptırımlarına 4 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu. Rusya'dan 5 adet S-400 sistemi ve 4 adet fırkateyn satın alan Hindistan yönetimi ise ABD'nin Rusya ve İran ile ilgili yaptırım kararlarına uymayacaklarını daha açıklamıştı.



Ayrıca Rusya iki ülke nükleer reaktör inşaası için de anlaşmaya vardı. Rusya, Hindistan'da 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek. Hindistan Başbakanı Modi, enerji konusunda Rusya ile her zaman el ele olduklarını vurguladı. Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'a uzay araştırmaları konusunda da destek vereceklerini söyledi.



ulusal.com.tr