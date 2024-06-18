ABD'yi rahatsız eden ziyaret! Putin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Ziyaret 24 yıl sonra bir ilk olma özelliği de taşıyor. ABD, Rusya-Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin derinleşmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

ABD'yi rahatsız eden ziyaret! Putin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gidiyor
Editör: Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi. Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Putin, son olarak 2000 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gitmişti. ABD ziyaretten endişe duyduğunu açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Putin'in Kore'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir." yanıtını verdi.

Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız." diye konuştu.

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecekPutin ile Kim Jong-un bir araya gelecekDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Putin # KDHC # abd
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